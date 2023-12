Business news: Tunisia, Business France lancia progetto per aumentare occupabilità Grande Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Business France Tunisia ha annunciato il lancio ufficiale di un progetto per aumentare l'occupabilità e l'attrattiva della Grande Tunisi nel settore del turismo. Questa iniziativa si inserisce nel quadro del partenariato di cooperazione decentrata tra il Consiglio regionale dell'Ile-de-France e i consigli regionali della Grande Tunisi (Tunisi, Ariana, Manouba e Ben Arous), promosso dal ministero del Turismo e dell'artigianato. Business France Tunisia ha sottolineato che si tratta di "un passo significativo verso il rafforzamento delle competenze e dell'attrattiva turistica della regione", ricordando che per il primo semestre del 2024 sono previste numerose iniziative in Francia e in Tunisia, come il concorso internazionale di gastronomia e il concorso dei giovani imprenditori. (Tut)