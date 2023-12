Business news: Egitto, 28,5 miliardi di dollari di finanziamenti esteri dal 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha ottenuto 28,5 miliardi di dollari da partner di sviluppo multilaterali e bilaterali, di cui 3,9 miliardi di dollari nel settore del sostegno al bilancio negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Lo ha riferito il ministero egiziano della Cooperazione internazionale in un comunicato stampa. Il settore dei trasporti ha ricevuto 7,29 miliardi di dollari da partner di sviluppo da Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca mondiale, Agenzia francese per lo sviluppo, Spagna, Banca europea per gli investimenti, Corea del Sud, Fondo del Kuwait per lo sviluppo, Banca africana di sviluppo, Cina, Austria e Banca asiatica per gli investimenti. Il settore del sostegno al bilancio ha ricevuto la seconda quota maggiore di finanziamenti esteri per le riforme sanitarie e strutturali, per un valore di 3,92 miliardi di dollari, da 13 soggetti diversi come, ad esempio, la Banca mondiale, la Banca asiatica per gli investimenti nelle infrastrutture e il Fondo monetario arabo. Nel periodo dal 2020 al 2023, il settore dell’agricoltura, dell’irrigazione e delle forniture ha ricevuto finanziamenti per lo sviluppo pari a circa 3,35 miliardi di dollari da partner di sviluppo (Giappone, Banca africana di sviluppo e Agenzia francese per lo sviluppo) per migliorare gli sforzi di sicurezza alimentare e attuare progetti nell’ambito delle priorità statali per espandere gli sforzi per la sicurezza alimentare. Per quanto riguarda i progetti relativi all’elettricità, alle energie da fonti rinnovabili e al petrolio, l'Egitto ha ricevuto dal 2020 finanziamenti pari a circa 1,96 miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, dell’Unione Europea, della Germania, del Canada, della Spagna, dell’Abu Dhabi Fund for Development e International Islamic Trade Finance Corporation. Il settore dell’edilizia sociale, delle reti idriche e igienico-sanitarie in Egitto ha ricevuto finanziamenti per un valore di 1,77 miliardi di dollari dal Fondo internazionale svedese, dall’Agenzia francese per lo sviluppo, dalla Germania, dall’International Islamic Trade Finance Corporation e dal Gruppo della Banca mondiale. Diversi partner per lo sviluppo (come Unione Europea, Banca europea per gli investimenti, Germania, Agenzia francese per lo sviluppo, Fondo arabo per lo sviluppo, Fondo del Kuwait per lo sviluppo, Banca mondiale e Svizzera) hanno fornito finanziamenti allo sviluppo e sovvenzioni per un valore di 1,11 miliardi di dollari nel campo dell’emancipazione femminile e della protezione sociale nel periodo dal 2020 al 2023. (Cae)