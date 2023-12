Business news: record di gas israeliano in Egitto, superato il miliardo di piedi cubi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di gas israeliano in Egitto hanno recentemente toccato un nuovo record, superando la cifra di un miliardo di piedi cubi al giorno per la prima volta dal loro ripristino all'inizio del mese scorso, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza dei giacimenti offshore e delle infrastrutture vicino a Gaza. L'Egitto dipende dalle esportazioni israeliane per soddisfare una parte della sua domanda interna, con il surplus esportato principalmente sotto forma di gas naturale liquefatto in Europa, attraverso impianti di liquefazione situati a Idku e Damietta, con una capacità di produzione di 2,1 miliardi di piedi cubi al giorno. Con lo scoppio della guerra, Israele ha dato priorità alla propria sicurezza energetica rispetto alle esportazioni di energia, reindirizzando la produzione di gas dai giacimenti offshore Leviathan e Karish al mercato interno, riducendo di conseguenza le spedizioni di gas verso l'Egitto a un livello inferiore ai volumi contrattualizzati. Ciò ha avuto conseguenze sulla sicurezza energetica dell'Egitto, ma anche dell’Europa: Il Cairo è stata costretta a importare un carico di gas (circostanza che non si verificava da anni) e ha ridotto quasi a zero le esportazioni di Gnl verso l'Ue. (Cae)