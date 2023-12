Business news: Libano, impatto economico e ambientale “potenzialmente disastroso” della guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza sta causando un impatto economico e ambientale potenzialmente disastroso sul Libano. È quanto si legge nel rapporto del programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) che afferma che "i settori economici chiave che forniscono occupazione e reddito a gran parte della popolazione libanese - vale a dire il turismo, i servizi e l'agricoltura - sono stati colpiti più duramente e la probabilità che l'economia riprenda una tendenza alla contrazione è alta". Nell'ottobre 2023, l'Autorità dell'aviazione civile libanese ha registrato più partenze che arrivi e una riduzione del 15 per cento degli arrivi di passeggeri rispetto all'ottobre 2022. Inoltre, i tassi di occupazione degli alberghi in Libano sono scesi a meno del 10 per cento a causa delle partenze anticipate e delle cancellazioni dei viaggi nello stesso periodo. Rispetto alla prima settimana di ottobre 2023, l'attività di ristorazione a livello nazionale ha registrato una riduzione fino all'80 per cento nei giorni feriali e del 30-50 per cento nei fine settimana, a seguito dell'inizio del conflitto. Vi è inoltre un rischio di interruzione dei flussi finanziari e delle rimesse. Nel 2022, il Libano ha registrato il più alto rapporto tra rimesse e Pil nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, raggiungendo il 37,8 per cento del Pil, ovvero fino a 7 miliardi di dollari all'anno. Oltre il 70 per cento di questi capitali raggiunge attualmente il Paese attraverso canali informali, come il trasporto di contanti attraverso le frontiere. La riduzione dei flussi di passeggeri avrà un impatto negativo sul flusso di fondi, che costituiscono un'importante rete di sicurezza sociale per gran parte della popolazione. I prelievi sul commercio internazionale, compresi i dazi doganali e l'imposta sul valore aggiunto (Iva) costituiscono oltre il 60 per cento del gettito fiscale totale. Le interruzioni delle importazioni comprometteranno gli sforzi del governo per ripristinare l'equilibrio fiscale e porranno ulteriori ostacoli alla ripresa economica del Libano. (Lib)