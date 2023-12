Business news: Tunisia, entrate turismo nel 2023 superano 1,98 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 10 dicembre 2023, è stato registrato 1,98 miliardi di euro di entrate turistiche in Tunisia, superando quello del 2019 di circa un miliardo e mezzo di euro. I dati diffusi dal ministero del Turismo di Tunisi, relativi al periodo dal primo gennaio al 10 dicembre 2023, mostrano un aumento del 29 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le previsioni indicano che il 2023 sarà migliore di tutti gli altri anni con oltre nove milioni di visitatori attesi. Il turismo in Tunisia comprende attrazioni che vanno dalla sua città cosmopolita, nonché capitale, Tunisi, alle antiche rovine di Cartagine e Dougga, i tradizionali quartieri musulmano ed ebraico di Jerba, il deserto del Sahara ed infine località costiere come Monastir, Sousse e Kelibia. Secondo i dati della Banca centrale della Tunisia (Bct) le rimesse dei tunisini residenti all'estero verso il loro Paese d'origine, dall'inizio dell'anno al 10 dicembre 2023, ammontano a 2,1 miliardi di euro, registrando un aumento di circa 55 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo il recente rapporto "Global knowledge partnership on migration" della Banca mondiale, a livello globale, le rimesse dei migranti verso paesi a basso e medio reddito raggiungeranno il record di 669 miliardi di euro nel 2023, in aumento del 3,8 percento rispetto all'anno precedente. Stando alle cifre dell'ultimo censimento, i tunisini residenti all'estero rappresentano quasi il 14,7 percento della popolazione totale, ossia 1.731.619 cittadini. (Tut)