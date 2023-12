Business news: prima operazione Cdp in Vietnam, 35 milioni di dollari per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire la crescita della piccola e media impresa, in particolare quella a guida femminile, e sostenere gli investimenti green, come quelli necessari per la transizione a fonti di energia rinnovabili e per l’efficientamento energetico. Questi gli obiettivi principali del finanziamento da 35 milioni di dollari concesso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) alla banca vietnamita Vietnam prosperity joint-stock commercial bank, il primo siglato nel Paese asiatico. L’operazione – si legge in una nota – nasce nell’ambito di un progetto capitanato dalla International finance corporation – istituzione che fa capo alla Banca mondiale – a cui hanno aderito anche l’Istituto nazionale di promozione tedesco Kfw, l’olandese Fmo, la norvegese Norfund e la svedese Swedfund, per un ammontare complessivo pari a circa 300 milioni di dollari. L’iniziativa di sistema punta a sviluppare la piccola e media imprenditoria di un Paese di particolare interesse per il tessuto imprenditoriale italiano, in una delle economie con il maggior tasso di crescita dell’Asia. Il Vietnam rappresenta il decimo Paese target dell’export italiano nell’intera regione dell’Asia e del Pacifico, come emerso anche durante l’ultimo appuntamento del programma Business Matching Cdp, piattaforma pensata per favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali tra imprese italiane ed estere a cui hanno partecipato oltre 200 realtà. Il finanziamento sarà destinato principalmente ad accrescere il portafoglio crediti della banca vietnamita in favore delle Pmi locali, che rappresentano il 99 per cento del delle imprese del Paese e impiegano oltre il 60 per cento della popolazione. Ulteriori obiettivi riguardano investimenti nell’ambito delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico e il sostegno alle imprese a guida femminile. L’operazione rientra tra gli obiettivi individuati nel Piano Strategico di Cdp 2022-24 sul fronte della cooperazione internazionale e della finanza per lo sviluppo e contribuirà ad affrontare le due sfide sistemiche individuate da Cdp, ossia “crescita inclusiva e sostenibile” e “tutela del clima e dell’ambiente”, nonché al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 così come stabiliti dalle Nazioni Unite. (Com)