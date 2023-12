Business news: Cina, impianto eolico da 3,1 milioni di chilowatt entrato in funzione in Mongolia Interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impianto eolico da 3,1 milioni di chilowatt è entrato in funzione nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che il progetto comprende sei gruppi di aumento pressione da 220 chilowatt. L'impianto è in grado di generare elettricità per circa 8,93 miliardi di chilowattora, con un risparmio di 2,82 milioni di tonnellate di carbone standard e la riduzione di oltre 7,53 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno. La Mongolia Interna contribuisce al 57 e al 21 per cento dell'energia eolica e solare generata in Cina. Entro il 2025, la capacità installata di nuova energia nella regione dovrebbe raggiungere i 135 milioni di chilowatt. (Cip)