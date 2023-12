Business news: semiconduttori, Samsung riceverà 140 milioni di dollari di sussidi in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso coreano dei semiconduttori Samsung Electronics riceverà sino a 20 miliardi di yen (140 milioni di dollari) di sussidi dal governo giapponese per la costruzione di un centro di sviluppo di microchip alle porte di Tokyo. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui il ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese si farà carico della metà dei costi del progetto. Una volta operativo, il centro concentrerà le proprie attività di ricerca sul segmento del packaging di microchip, un processo sempre più importante per il settore in corsa per sviluppare semiconduttori ancor più potenti. Il sito sorgerà in un’area che in futuro potrebbe diventare un importante polo dell’elettronica in Giappone, dove investiranno altri colossi mondiali del settore come Intel e Tsmc. (Git)