Business news: Egitto, nel terzo trimestre export non petrolifero segna +10,4 per cento

- Le esportazioni non petrolifere dell'Egitto sono aumentate del 10,4 per cento nel terzo trimestre di quest'anno. E' quanto si legge in un rapporto pubblicato dal Centro d'informazione del Consiglio dei ministri del Cairo. Il valore delle esportazioni egiziane non petrolifere durante il periodo è stato pari a 8,5 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai circa 7,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022. In precedenza, il Consiglio dei ministri aveva indicato una diminuzione del valore del deficit commerciale non petrolifero del 15 per cento nel terzo trimestre di quest’anno su base annua. Nello specifico, il deficit commerciale non petrolifero è sceso a 9,1 miliardi di dollari, rispetto ai 10,7 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Il Centro ha attribuito la diminuzione del valore del deficit al calo delle importazioni non petrolifere e all'aumento delle esportazioni non petrolifere. (Cae)