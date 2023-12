Business news: Banca centrale Israele, "evitare spese non legate alla guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca d'Israele, Amir Yaron, ha esortato il governo "a dare prova di disciplina fiscale tagliando le spese meno essenziali", a causa dell'aumento del budget impiegato nel conflitto con il movimento islamista palestinese Hamas "per rispondere alle esigenze di scurezza e difesa". Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “The Times of Israel” riportando il discorso di Yaron durante la cerimonia per l’inizio del suo secondo mandato come governatore della Banca centrale. "Durante questo periodo è necessario gestire la politica economica, fiscale e monetaria con grande responsabilità", ha detto Yaron, aggiungendo che "il governo dovrà trovare il giusto equilibrio tra il finanziamento delle spese belliche, l'atteso aumento del budget della difesa e la necessità di continuare a investire in altri bilanci civili, che sono già bassi, in particolare in settori trainanti come l'infrastruttura e l'istruzione". Secondo il governatore, il Paese dovrà aumentare le spese per la difesa di almeno 20 miliardi di shekel (oltre 5 miliardi di euro) all'anno per soddisfare le sue esigenze di sicurezza in Israele. Alla cerimonia era presente anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale ha osservato che “nel corso dell'ultimo decennio, la quota delle spese militari come parte del prodotto interno lordo è gradualmente diminuita dal 5,64 per cento nel 2012 al 4,51 per cento nel 2022". Netanyahu ha poi affermato che “per soddisfare le esigenze di sicurezza del paese, in futuro sarà necessaria un’integrazione di circa l’1 per cento del Pil”. “È auspicabile che questi aggiustamenti vengano effettuati il più rapidamente possibile, per rendere chiaro ai mercati che Israele sarà in grado di affrontare il maggior onere per la sicurezza mantenendo al contempo la responsabilità fiscale," ha concluso Yaron. (Res)