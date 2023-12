Business news: Usa, 13 società cinesi aggiunte a lista enti non verificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha riferito tramite una nota che altre 13 aziende cinesi sono state inserite nella lista Usa degli enti non verificati, poiché i loro funzionari non sono stati in grado di ispezionarle. Tra le aziende coinvolte figurano Pnc Systems Co Ltd di Jiangsu, Beijing Shengbo Xietong Technology Co Ltd, Guangzhou Xinwei Transportation Co Ltd e Plexus (Xiamen) Co Ltd. L’inserimento nella lista degli enti non verificati degli Stati Uniti, pubblicata dall’Ufficio per l’industria e la sicurezza del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, comporta l’imposizione di restrizioni commerciali. (Was)