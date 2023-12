Business news: Toshiba lascia la borsa di Tokyo dopo 74 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo azionario di Toshiba Corp. è stato rimosso dalla borsa di Tokyo, mettendo fine alla sua storia di 74 anni come società quotata, dopo l’acquisto in blocco al prezzo di 2.000 miliardi di yen (14 miliardi di dollari) da parte di un consorzio guidato dalla Japan Industrial Partners Inc. Sotto la nuova proprietà, l’azienda tecnologica giapponese si concentrerà sul risanamento del suo business, compromesso dalla crisi in cui la compagnia è precipitata nello scorso decennio per effetto di uno scandalo contabile e pesanti perdite nel settore del nucleare civile negli Stati Uniti. La nuova struttura di gestione prevede che la maggior parte del consiglio di amministrazione sia composta dai membri del consorzio, tra cui Chubu Electric Power Co. e Orix Corp., mentre il presidente e amministratore delegato Taro Shimada continuerà a ricoprire il suo attuale ruolo. Il delisting ha permesso a Toshiba di interrompere i legami con gli investitori attivisti stranieri e si prevede che il conglomerato collaborerà ora con circa 20 aziende domestiche che compongono un consorzio per la crescita. Come primo passo, Toshiba ha annunciato che collaborerà con la società di componenti elettrici Rohm Co., un membro del consorzio, per la produzione di semiconduttori di potenza utilizzati per veicoli elettrici e altri prodotti. Toshiba si concentrerà anche su aree di crescita come l'infrastruttura sociale e la tecnologia quantistica. (Git)