© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione statunitense del costruttore di auto giapponese Honda Motor Co. richiamerà 2,54 milioni di autovetture negli Stati Uniti, a causa di un difetto alla pompa di iniezione del carburante che potrebbe causare l’arresto del motore, con conseguenti rischi per la sicurezza degli automobilisti. Lo ha annunciato l’Amministrazione per la sicurezza del traffico autostradale Usa (Nhtsa) tramite una nota. (Was)