Business news: Egitto, aumento medio per le pensioni del 15 per cento da gennaio

- L'Egitto ha deciso di aumentare la pensione minima del 17,6 per cento, portandola a 1.300 sterline (circa 42 dollari, secondo il tasso ufficiale della Banca centrale egiziana) dalle attuali 1.105 sterline. Aumenti anche per le pensioni più corpose, che passano da 8.720 a 10.080 sterline (circa 323 dollari), pari a un del 15,6 per cento. Lo rende noto un comunicato stampa dall'Autorità nazionale delle assicurazioni sociali. Gli aumenti entreranno in vigore dal primo gennaio 2024. La quota minima di sottoscrizione assicurativa è stato aumentato a 2.000 sterline (64 dollari), rispetto alle 1.700 sterline di prima, mentre la quota massima è passata a 12,6 mila sterline (388 dollari). La mossa giunge mentre l'inflazione a novembre è stata di poco inferiore al 40 per cento. (Res)