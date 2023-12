Covid: Regione Lazio, open day vaccino somministrate circa 4 mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso con un bilancio di circa 4 mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate, il primo Open Day organizzato dalla Regione Lazio, guidata dalla Giunta Rocca, nelle Asl della Capitale. Il dato, aggiornato alle ore 18, non è definitivo ma consolidato. Il presidente Francesco Rocca, che ha fortemente voluto l’organizzazione di questo appuntamento, ha espresso la sua soddisfazione per la grande partecipazione dei cittadini: "L'affluenza all'open day per la vaccinazione contro il Covid – ha detto Rocca - è stata più alta del previsto. Sono lieto di averlo constatato con i miei occhi al Sant’ Andrea, in una giornata particolare e solitamente dedicata allo shopping. La vaccinazione è atto di assoluta responsabilità. Dobbiamo ricordarci che, per quanto l'aggressività del virus si possa essere attenuata, comunque a rischio sono sempre le persone più fragili. L'ho detto sin dall'inizio della pandemia in un'altra veste, un'altra uniforme, che la vaccinazione è un atto di responsabilità verso il prossimo prima ancora che verso noi stessi". (segue) (Com)