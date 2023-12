Russia: fonti “Bild”, Mosca potrebbe tentare attacco a Europa tra il 2024 e il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca potrebbe tentare di attaccare l’Europa nell’inverno tra il 2024 e il 2025. A riportarlo è il quotidiano tedesco “Bild” citando fonti del servizio di intelligence europeo, secondo cui il presidente russo Vladimir Putin potrebbe trarre vantaggio dal periodo di stallo conseguente alle prossime elezioni negli Stati Uniti. Infatti, secondo le fonti del quotidiano tedesco, la Russia potrebbe colpire l’Europa nel periodo compreso tra le dimissioni dell’attuale presidente degli Usa nel prossimo novembre e l’insediamento del suo potenziale successore nel gennaio del 2025, in modo tale che Washington possa venire in aiuto degli Stati occidentali solo con un certo ritardo. L’auspicio di Mosca, secondo l’intelligence europea, sarebbe comunque un ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, in quanto con lui “tutto può accadere”. (Geb)