Lazio: Corrotti (Fd'I), opposizione attacca ma finge di non ricordare Zingaretti

- Dopo giorni di intenso lavoro tra commissione e Consiglio abbiamo approvato nella notte il primo bilancio politico dell'amministrazione Rocca. Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti. "Andiamo avanti, per ridare speranza ai cittadini del Lazio mentre a sinistra, coraggiosi, preferiscono attaccare facendo finta di non ricordare che sostenevano un presidente come Zingaretti che si inventava qualsiasi cosa pur di non presentarsi in Aula", conclude. (Com)