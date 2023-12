Business news: Cina, nuove norme su supervisione e amministrazione istituti non bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier cinese Li Qiang ha firmato un decreto del Consiglio di Stato contenente le nuove norme sulla supervisione e l'amministrazione degli istituti di pagamento non bancari, che entreranno in vigore dal primo maggio 2024. Le norme, riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua", hanno lo scopo di promuovere la supervisione e l'amministrazione basate sulla legge di tali istituzioni e delle loro operazioni commerciali, facilitare lo sviluppo sano e solido del settore, proteggere i diritti dei clienti e interessi legali e aiutare le istituzioni a servire meglio l’economia reale e a soddisfare l’esigenza dei clienti di metodi di pagamento diversificati. Le nuove norme chiariscono inoltre la definizione di istituti di pagamento non bancari e i loro requisiti di stabilimento e hanno migliorato le norme relative ai pagamenti. Al fine di proteggere i diritti legali e gli interessi degli utenti dei pagamenti, tali istituti dovrebbero istituire sistemi efficaci di due diligence e migliorare la gestione del rischio, secondo le regole. Le istituzioni dovrebbero inoltre garantire la sicurezza dei conti di pagamento e vigilare contro la raccolta illecita di fondi, le frodi nel settore delle telecomunicazioni, il riciclaggio di denaro, il gioco d'azzardo e altre attività criminali, sottolineano le norme. Le norme definiscono i compiti e le misure di supervisione e amministrazione della People's Bank of China, la banca centrale del paese, oltre a delinearne i metodi di gestione del rischio, e chiedono ai governi locali di cooperare con la banca centrale in gestione dei rischi. (Cip)