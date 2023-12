Business news: Auto, Hyundai Motor cederà attività in Russia a un concessionario locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hyundai Motor ha annunciato che intende cedere la propria unità in Russia a un concessionario locale, mantenendo però una opzione di riacquisto. Lo stabilimento del costruttore di auto coreano a San Pietroburgo ha sospeso le attività dopo l’inizio della guerra in Ucraina, e il consiglio di amministrazione dell’azienda ha stabilito di “vendere la sua intera quota” di Hyundai Motor Manufacturing Rus ad Art-Finance, società con sede a Mosca che si occupa di vendite di automobili e relativi servizi. “Per sostenere i proprietari di veicoli Hyundai in Russia, Hyundai continuerà a fornire servizi post vendita e a condurre altre attività di assistenza ai clienti”, afferma una nota del costruttore coreano. (Git)