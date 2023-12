Business news: Panasonic abbandona piani per la produzione di batterie in Oklahoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panasonic Energy, divisione del colosso giapponese dell’elettronica Panasonic e fornitore del costruttore di auto elettriche Tesla, ha annunciato l’abbandono dei piani per la costruzione di una fabbrica di batterie in Oklahoma, Stati Uniti. La compagnia ha riferito di aver assunto la decisione dopo "attente riflessioni", senza fornire ulteriori dettagli. Lo stabilimento in Oklahoma sarebbe stato il terzo operato dall’azienda giapponese in Nord America. Importante produttore di batterie per veicoli elettrici, la controllata di Panasonic Holdings aveva firmato un accordo con il governo statale dell’Oklahoma lo scorso aprile, che definiva tra l’altro una serie di incentivi a beneficio dell’azienda se avesse deciso di concretizzare il progetto. Funzionari locali avevano dichiarato che l'investimento totale per la fabbrica era stimato in circa cinque miliardi di dollari. (Git)