Business news: Cina, stazioni base per 5G hanno superato 3,3 milioni di unità a fine novembre

- Le stazioni base per il 5G in Cina hanno superato le 3,28 milioni di unità alla fine di novembre. Lo indicano i dati pubblicato dal ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione. Alla fine del mese scorso, il numero di utenti di telefonia mobile delle tre principali aziende di telecomunicazioni del Paese, China Telecom, China Mobile e China Unicom, si attestava a circa 1,73 miliardi. Del totale, 771 milioni erano utenti di telefonia mobile 5G, pari al 44,7 per cento del totale. (Cip)