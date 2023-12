Terrorismo: cellula jihadista pianifica attentati in Europa a Natale e Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cellula jihadista pianifica attentati in Europa a Natale e Capodanno. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, aggiungendo che i terroristi intenderebbero colpire in Germania, Austria e Spagna durante le messe di Natale o il 31 dicembre. Diversi jihadisti coinvolti nel piano sono stati arrestati oggi a Vienna, nel quartiere di Ottakring, e nel Saarland in Germania. In Austria, le autorità hanno elevato il livello di minaccia, in particolare con il rafforzamento del dispositivo di sicurezza presso i luoghi di culto cristiani in quanto possibili obiettivi. Nel duomo di Colonia, i reparti cinofili della polizia sono intervenuti alla ricerca di esplosivi a seguito dell'indicazione di un possibile attentato. Alla messa di mezzanotte di domani, tutti i fedeli saranno sottoposti a controlli prima dell'ingresso nella cattedrale. Una misura analoga riguarderà il duomo di Santo Stefano a Vienna. Secondo “Bild”, i jihadisti arrestati sono tagiki che hanno pianificato gli attentati in nome dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante – Provincia di Khorasan (Ispk), diramazione del gruppo terroristico in Afghanistan. (Geb)