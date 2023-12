Business news: immobiliare, Fitch rivede rating cinese Dalian, margine di sicurezza liquidità "ancora basso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense Fitch Ratings ha declassato la società immobiliare cinese Dalian Wanda Commercial Management Group dal livello "C" a livello di "restricted default" (Rd), promuovendo contemporaneamente la società dal livello "Cc" a "Rd" per riflettere il suo profilo post-ristrutturazione. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata da Fitch, con la precisazione che la medesima revisione del rating si applica anche a Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co, un'altra unità del Dalian Wanda Group. La data di scadenza dell'obbligazione da 600 milioni di dollari detenuta da Wanda Properties è stata estesa al 29 dicembre 2024. "Riteniamo che il margine di sicurezza della liquidità di Wanda Commercial nel 2024 sia ancora basso, poiché sussistono ancora rischi di esecuzione legati al fatto che gli investitori dell'offerta pubblica pre-iniziale accettino un nuovo accordo", ha affermato Fitch nella dichiarazione odierna. Tuttavia, "una volta completato il rifinanziamento pre-Ipo come previsto dalla società, Wanda Commercial avrà liquidità sufficiente per ripagare le scadenze rimanenti delle obbligazioni", ha evidenziato l'agenzia di rating. (Cip)