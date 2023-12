Gaza: Crosetto, giusto che Onu si faccia parte in causa per garantire pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giusto che le Nazioni Unite “si facciano parte in causa” per garantire, una volta termina la guerra, la pace e la stabilità della Striscia di Gaza. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa dalla base aerea di Malbork con la Task Force Air dell'Aeronautica militare italiana in Polonia. “Penso che sarà l'Onu a garantire, una volta terminata questa guerra, la pace e la stabilità della Striscia di Gaza, con un impegno importante dei paesi arabi”, ha detto Crosetto. (Res)