Medio Oriente: Crosetto, l'Italia ha come unico obiettivo pace e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ruolo dell’Italia nel mondo è quello di “discernere tra il bene e il male, di aiutare chi è aggredito e nel contempo di mantenere la ragione e avere come unico obiettivo quella della pace e della stabilità”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa dalla base aerea di Malbork con la Task Force Air dell'Aeronautica militare italiana in Polonia. “Questo mondo ha bisogno di iniziare a rimarginare le ferite che si aprono sempre di più, e vediamo che ogni ferita che si apre non migliora la situazione ma la peggiora anche in altre parti del mondo: quello che è successo in Ucraina ha consentito che succedesse quello che è successo in Medio Oriente, quello che succede in Medio Oriente consente a chi vuole destabilizzare di iniziare a destabilizzare l'Africa; quello che succede in Africa, in Medio Oriente, in Ucraina magari si diffonderà presto nel Pacifico”, ha aggiunto Crosetto. “Dobbiamo fare attenzione e bloccare prima possibile queste ferite perché c’è il rischio che si infetti tutto il corpo”, ha aggiunto Crosetto. (Res)