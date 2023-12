Business news: Kazakhstan, presto nuove rotte aeree verso Mumbai, Tokyo, Singapore, Shanghai e New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del biennio 2024-2025 il Kazakhstan aprirà nuove rotte aeree verso Mumbai (India), Tokyo (Giappone), Singapore, Shanghai (Cina) e New York (Stati Uniti). Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Marat Karabayev. Attualmente, ha precisato il ministro, il Kazakhstan ha collegamenti aerei diretti internazionali verso 28 Paesi e 110 destinazioni, con 567 voli a settimana. Negli ultimi due anni sono state aperte nuove rotte verso Milano, Doha, Abu Dhabi e Città del Kuwait, tra le altre. I voli interni, invece, sono 644 a settimana, in crescita del sette per cento su base annuale, e sono operati da cinque compagnie aeree. (Res)