Business news: Corea del Sud, conglomerato pollame Harim acquisirà colosso spedizioni marittime Hmm

- La principale azienda sudcoreana di lavorazione di carni avicole, Harim Group, è stato nominato offerente preferito per l’acquisizione della compagnia di navigazione oceanica Hmm, con un'offerta di 6.400 miliardi di won (4,92 miliardi di dollari). La decisione è stata assunta dalla Korea Development Bank, l'ente pubblico che ha guidato gli sforzi di rilancio della compagnia di navigazione. Harim, un conglomerato di medie dimensioni, possiede già una società concorrente minore di Hmm, Pan Ocean. In caso di successo, l’affare costituirebbe l’accordo di acquisizione più grande siglato in Corea del Sud quest'anno. Harim intende acquistare una quota combinata del 57,88 per cento del colosso delle spedizioni, acquistando il 29,2 per cento dalla banca di sviluppo e il resto dalla Korea Ocean Business Corp., sostenuta dallo Stato. Hmm è l'ottava compagnia di trasporto marittimo dei container al mondo per capacità e ha una capitalizzazione di mercato di 10.590 miliardi di won in base al prezzo di chiusura di venerdì. Resta da comprendere se Harim riuscirà effettivamente a ottenere abbastanza liquidità per procedere all’acquisizione. La compagnia di navigazione ha generato un fatturato di 18.580 miliardi di won nel 2022, mentre il fatturato complessivo del conglomerato è ammontato a 13.960. Harim sta cercando di raccogliere i capitali in consorzio con il fondo domestico Jkl Partners. I problemi finanziari di Hmm sono cresciuti nei primi anni del 2010 a causa di una crisi nel settore marittimo. Nel 2016, l'azienda è stata salvata diventando una sussidiaria della Korea Development Bank. (Git)