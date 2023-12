Business news: Cina, colosso digitale ByteDance potrebbe superare vendite Tencent nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite del colosso tecnologico cinese ByteDance, proprietario della celebre piattaforma di condivisione video TikTok, potrebbero superare quelle della rivale nazionale Tencent nel 2023. Lo scrive il quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong, sulla base di fonti riservate, secondo cui le vendite dell'azienda sono sinora aumentate del 30 per cento superando i 110 miliardi di dollari. ByteDance ha consolidato quest'anno la sua posizione nel mercato cinese dell'Internet assieme a colossi quali Tencent e Alibaba, sfruttando la popolarità dei suoi servizi di condivisione video per espandersi nel commercio elettronico e in altri settori. Se l'incremento delle vendite del 30 per cento fosse confermato pubblicamente, ByteDance supererebbe la crescita prevista dei rivali Meta Platforms e Tencent, che quest'anno dovrebbero generare entrate per 86 miliardi di dollari. (Cip)