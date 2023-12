Medio Oriente: "Wsj", Biden ha convinto Netanyahu a rinunciare a un attacco contro Hezbollah in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a convincere il premier israeliano Benjamin Netanyahu a rinunciare a un attacco preventivo contro il movimento sciita Hezbollah in Libano nei giorni successivi all'incursione condotta lo scorso 7 ottobre da militanti del gruppo palestinese Hamas nel sud dello Stato ebraico. Lo rivela oggi il quotidiano statunitense "Wall Street Journal" citando fonti a conoscenza dei contenuti di una conversazione telefonica avvenuta tra i due leader lo scorso 11 ottobre. Israele aveva ricevuto informazioni d'intelligence, ritenute inaffidabili da Washington, secondo cui gli Hezbollah si stavano preparando ad attraversare il confine con Israele nell'ambito di un'offensiva su più fronti contro lo Stato ebraico, inducendo alcuni generali israeliani a preparare un'azione preventiva contro il movimento filo-iraniano. Biden, affermano le fonti, avrebbe tuttavia avvertito Netanyahu delle conseguenze di un tale attacco, che avrebbe rischiato d'innescare una più ampia guerra regionale. Quest'ultima, sottolinea il "Wsj", è stata la principale preoccupazione di Washington sin dall'inizio della guerra. Lo dimostra anche l'invio di due portaerei Usa nel Mediterraneo orientale, seguite da un sottomarino nucleare, proprio con l'obiettivo di scoraggiare un eventuale intervento contro Israele da parte di Hezbollah. Più di recente gli Stati Uniti hanno promosso la creazione di una task force navale nel Mar Rosso contro gli attacchi di un altro gruppo filo-iraniano, gli Houthi yemeniti. Il ruolo degli Stati Uniti, evidenzia ancora il quotidiano, "mostra il ruolo cruciale che la diplomazia ha avuto nell'evitare che il conflitto si trasformasse in una guerra regionale". La prima indicazione delle intenzioni di Israele contro Hezbollah è arrivata a Washington nelle prime ore del mattino dell'11 ottobre, quando funzionari dello Stato ebraico hanno condiviso le informazioni a loro disposizione con la Casa Bianca e chiesto sostegno agli Usa per un attacco preventivo. (segue) (Was)