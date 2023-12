Difesa: Crosetto, importante che Stato sia vicino alle persone che lo servono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- È importante che lo Stato e la Repubblica facciano sentire alle persone che lo servono che gli sono vicine. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante un punto stampa alla base aerea di Malbork, in Polonia, dove ha visitato il contingente italiano. Secondo il ministro, le istituzioni devono essere vicine “soprattutto quando queste persone, in periodi in cui quasi tutto il resto d'Italia resta a casa con i propri cari, sono a migliaia di chilometri a difendere la pace e a rappresentare gli interessi di tutti gli altri che in quel momento si riposano a casa”. “È giusto venire a ringraziarli e ricordare che la Repubblica è consapevole dei loro sacrifici e del loro lavoro”, ha aggiunto Crosetto. (Res)