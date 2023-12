Frattini: Bergamini, ha rappresentato con straordinaria competenza valori FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Franco Frattini è stato uno dei rappresentanti più apprezzati della politica italiana nel mondo. Un uomo delle istituzioni che ha interpretato al meglio, nel nostro Paese e all'estero, i valori fondanti di Forza Italia. Non solo da ministro degli Esteri in due governi Berlusconi, ma anche da ministro della Funzione pubblica e per gli Affari regionali e da commissario europeo per la Giustizia". Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini. "Franco, al quale mi legava un'amicizia profonda, ha saputo unire l'eleganza, il garbo e una straordinaria umanità ad una capacità non comune di affrontare con concretezza e competenza crisi internazionali che hanno segnato un'epoca. A distanza di un anno dalla sua scomparsa, rappresenta ancora oggi un modello di stile e pragmatismo politico, un esempio per quanti mettono la loro esperienza professionale al servizio del Paese con impegno e autentica passione civile", conclude. (Com)