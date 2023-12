Medio Oriente: "Wsj", Biden ha convinto Netanyahu a rinunciare a un attacco contro Hezbollah in Libano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella stessa mattina vi è stata una riunione alla Casa Bianca tra i più importanti consiglieri militari, d'intelligence e di sicurezza nazionale di Biden: tra questi il direttore della Cia William Burns, la coordinatrice dell'intelligence nazionale Avril Haines, il segretario di Stato Antony Blinken, il capo del Pentagono Lloyd Austin e il presidente dello Stato maggiore congiunto delle forze armate Charles Quinton Brown. Una riunione durante la quale è emerso come le informazioni a disposizione degli Stati Uniti non coincidessero con quelle arrivate da Israele. Una volta informato, Biden avrebbe immediatamente telefonato a Netanyahu per invitarlo ad astenersi dall'azione contro Hezbollah. Il premier israeliano, affermano le fonti, "non era del tutto convinto" dell'opportunità d'intervenire in Libano, ma alcuni membri del suo gabinetto di guerra, in particolare il segretario alla Difesa Yoav Gallant, erano intenzionati a procedere. La discussione è terminata dopo 45 minuti, con Netanyahu che ha chiesto ulteriore tempo per discutere la questione con il suo gabinetto. Ci sarebbero volute altre sei ore d'intensi contatti tra Washington e Gerusalemme perché il governo israeliano accantonasse definitivamente il piano. (Was)