Francia: cinque persone arrestate in operazione antiterrorismo

- Cinque persone sono state arrestate oggi in Francia nell’ambito di un’operazione antiterrorismo. Lo riporta l’emittente radiotelevisiva “Bfm Tv”. Gli arresti sono stati effettuati nel dipartimento della Meurthe e Moselle, nei comuni di Nancy, Vandoeuvre les Nancy e Toul. Secondo le informazioni ottenute dall’emittente francese, gli arrestati hanno un’età compresa tra i 20 e i 23 anni, e uno di loro è stato fermato all’interno della sua stanza in un campus universitario. Al momento non vi è alcuna indicazione del fatto che gli arrestati volessero compiere un attentato. “Lo scopo delle indagini è verificare l’esistenza di un possibile piano di natura terroristica, il suo stato di realizzazione e gli obiettivi”, ha riferito una fonte investigativa a “Bfm Tv”. (Frp)