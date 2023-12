Ucraina: Crosetto, importanti percorsi per soluzione politica oltre a impegno militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina dura ormai da quasi due anni: “a fianco e parallelamente all'impegno militare e di supporto a Kiev, penso sia importante affrontare percorsi che arrivino a una soluzione politica”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto durante un punto stampa alla base aerea di Malbork, in Polonia, dove ha visitato il contingente italiano. “Quello che non si può raggiungere in modo militare - adesso intanto si è raggiunta la conservazione dell'Ucraina che poteva essere spazzata via e il consolidamento di un confine che ha bloccato l'attacco russo - si può ottenere aprendo un fronte diplomatico e politico per cercare di ottenere uno stesso risultato attraverso dei tavoli di pace. Va ripristinato quello che c'era prima della guerra e quello che non si è riuscito a fare con le armi che si faccia in un altro modo", ha affermato Crosetto. (Res)