Covid: Regione Lazio, open day vaccino somministrate circa 4 mila dosi (2)

- L’Open Day ha garantito la somministrazione delle dosi anti-Covid e antinfluenzale, grazie al coinvolgimento di un ampio ventaglio di soggetti erogatori su tutto il territorio regionale. I numeri, ancora in fase di aggiornamento ma ormai in consolidamento, riportano oltre 750 vaccinazioni effettuate presso le strutture dell’Asl Roma 1, circa 617 per l’Asl Roma 2, 366 presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata, 362 al Policlinico Umberto I, 288 presso L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e circa 296 per l’Asl Roma 3. In totale, calcolando tutti gli altri centri vaccinali rimasti operativi nella giornata di oggi, il totale è di circa 4 mila dosi somministrate. I prossimi appuntamenti per gli Open Day nella regione Lazio sono in programma nelle giornate del 6 e 7 gennaio 2024 e del 20 e 21 gennaio 2024 (Com)