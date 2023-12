Monfalcone: Murelli (Lega), da Cisint segnale di buonsenso a difesa nostra identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del sindaco Anna Maria Cisint di vietare le preghiere collettive nei due centri culturali islamici di Monfalcone, finte moschee, è segnale di buonsenso a difesa della nostra identità. Sbagliato, invece, non comprendere che sia stata fuori luogo la manifestazione di oggi, il 23 dicembre, l'antivigilia della Natalità". Lo afferma in una nota la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali. "Evento ovviamente appoggiato dalla solita sinistra che sta sempre dalla parte sbagliata. Rispediamo al mittente qualsiasi critica nei confronti del primo cittadino al quale rinnoviamo pieno appoggio e che ringraziamo per l'impegno continuo a favore della nostra cultura, una battaglia che ci vede tutti uniti", conclude.(Com)