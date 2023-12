Medio Oriente: attaccata un'altra nave nello stretto di Bab el Mandeb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione britannica per il commercio marittimo (Ukmto) segnala un attacco a una nave nello stretto di Bab el Mandeb, a circa 45 miglia nautiche da Salif, sulla costa dello Yemen. “Le autorità stanno indagando. Le navi sono avvisate di transitare con cautela e di riferire ogni attività sospetta a Ukmto”, riferisce una nota diffusa dal British Maritime Trade Center. In precedenza, sempre Ukmto aveva segnalatoun attacco a una nave da parte di un drone nel Mar Arabico, 200 miglia nautiche a sud-ovest di Veraval, in India. Una nave della Guardia costiera indiana aveva poi prestato soccorso alla petroliera Mv Chem Pluto, di proprietà della compagnia di navigazione indiana Macsons. A bordo dell'imbarcazione, salpata dall'Arabia Saudita e diretta al porto indiano di Mangalore, si trovavano 20 membri dell'equipaggio, nessuno dei quali è rimasto ferito nell'attacco, che ha invece provocato danni alla nave. L'azione non è stata rivendicata, ma il mese scorso un simile attacco nell'Oceano Indiano ha colpito una nave cargo israeliana ed è stato attribuito alle Guardie della rivoluzione islamica iraniana. Nelle ultime settimane si sono verificati inoltre numerosi attacchi con droni nel Mar Rosso da parte del gruppo yemenita filo-iraniano Houthi. (Res)