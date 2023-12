Polonia: presidente Duda pone veto a legge bilancio del governo Tusk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha posto il veto sulla legge di bilancio per il 2024 del governo guidato dal premier Donald Tusk. Lo ha reso noto su X lo stesso capo dello Stato. “Ho deciso di porre il veto alla legge di bilancio per il 2024, che prevede 3 miliardi di zloty (692,2 milioni di euro) per i media pubblici. Non vi può essere un’approvazione data la flagrante violazione della Costituzione e dei principi di uno Stato di diritto democratico. I media pubblici devono prima essere ripristinati in modo affidabile e legale”, ha scritto Duda, in riferimento alla decisione del governo di cambiare i consigli di amministrazione dei media statali polacchi. (segue) (Vap)