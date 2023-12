Business news: Cina, commercio estero Xinjiang ha superato record di 42 miliardi da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio estero della regione autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, ha superato per la prima volta i 42 miliardi di dollari nei primi undici mesi del 2023, con un incremento del 47,4 per cento su base annua. Lo indicano i dati pubblicati dalle dogane del capoluogo, Urumqi, che evidenziano soprattutto una rapida crescita delle esportazioni di componenti meccaniche, dispositivi elettrici e prodotti ad alta intensità di manodopera. Il valore delle suddette spedizioni si è attestato a circa 33 miliardi di dollari, contribuendo all'86 per cento del valore totale delle esportazioni nel periodo di riferimento. Da gennaio a novembre, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan hanno registrato un incremento del commercio con lo Xinjiang del 53,4 per cento su anno, emergendo come principali partner commerciali della regione. Gli scambi con i Paesi lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) hanno invece registrato un aumento su base annua di 49,8 punti percentuali. (Cip)