Difesa: Crosetto visita personale Aeronautica in Polonia, orgogliosi di ciò che fate

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha visitato il personale dell’Aeronautica militare della Task Force aerea del 32esimo stormo in Polonia. Lo ha reso noto su X il ministero della Difesa. "Orgogliosi di ciò che fate e di come rappresentate l'Italia. Difendendo lo spazio aereo Nato in Polonia, così vicino al conflitto russo-ucraino, difendete i nostri principi e la democrazia", ha affermato Crosetto. (Res)