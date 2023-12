Yemen: inviato Onu, concordato nuovo cessate il fuoco tra le parti in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti in conflitto in Yemen si sono impegnate a osservare un nuovo cessate il fuoco e a seguire un processo di pace guidato dalle Nazioni Unite per porre fine alla guerra. Lo ha reso noto oggi in un comunicato l'inviato speciale dell'Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, al termine di una serie d'incontri con rappresentanti dei due schieramenti in Arabia Saudita e in Oman. Il diplomatico svedese afferma di accogliere "con favore l'impegno assunto da entrambe le parti per attuare un cessate il fuoco su tutto il territorio nazionale e per preparare la ripresa di un processo politico inclusivo sotto gli auspici delle Nazioni Unite". La guerra in Yemen, in corso dal 2014, vede opporsi il movimento zaidita Houthi, sostenuto dall'Iran e attualmente in controllo della capitale Sana'a, e le forze fedeli all'ex presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, da anni in esilio a Riad.(Res)