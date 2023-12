Lazio: Droghei (Pd), Rocca fa il bullo destra sa solo forzare regole democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuela Droghei, consigliera del Partito democratico e vicepresidente Commissione bilancio alla Pisana, sui social scrive: "Torno ora a casa con tanta amarezza, dopo aver abbandonato l'aula del consiglio regionale insieme a tutte le opposizioni, per l'arroganza veramente senza limiti del presidente Rocca e della sua maggioranza. Lavoriamo da settimane coscienziosamente per migliorare questo primo bilancio della destra che, diciamoci la verità, è stato il bilancio dei passi indietro: passi indietro sul fondo tagliatasse, che siamo riusciti a far rifinanziare per i redditi al di sotto dei 35 mila euro". "Passi indietro sui 24 milioni per l'acquisto del teatro Eliseo, che appartiene a un privato, che abbiamo invece trasformato in un fondo per il sistema culturale del Lazio. Passi indietro sulle politiche per le donne, mettendo più soldi e facendoglieli spendere meglio. Tutto vano, per la voglia di Rocca di venire a fare il bullo. La destra sa solo forzare le regole democratiche, in parlamento come in Regione. E a rimetterci sono unicamente cittadine e cittadini del Lazio", conclude. (Com)