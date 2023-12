Difesa: Meloni a militari all'estero, Italia vi guarda ed è fiera di voi, non dimenticatelo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata per me una grande emozione poter salutare in videoconferenza i contingenti militari italiani impegnati nei Teatri operativi e portare gli auguri dell’Italia intera, del governo e miei personali", scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Auguri che desidero unire al ringraziamento a voi tutti, donne e uomini della Difesa, che anche in questi giorni di festa siete impegnati in Patria e all'estero per portare pace e sicurezza. Grazie per tutto ciò che fate e per come lo fate. La vostra è una dedizione che si muove oltre i confini. Il vostro, un coraggio che non conosce eguali. Il vostro, uno spirito di servizio che può essere solo d'esempio. A tutti voi, che in queste festività siete lontani da casa e dai vostri affetti, auguro un santo Natale e un 2024 che sia soprattutto un anno di orgoglio per la nostra nazione. L'Italia vi guarda ed è fiera di voi. Non dimenticatelo mai.Viva le Forze Armate. Viva l'Italia", conclude. (Rin)