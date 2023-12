Gaza: portavoce Brigate Qassam, 5 ostaggi israeliani probabilmente uccisi nei bombardamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abu Ubaida, portavoce delle brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, ha dichiarato oggi su Telegram che il movimento islamista ha perso i contatti con un gruppo responsabile di cinque ostaggi israeliani, aggiungendo che probabilmente sono stati uccisi a seguito dei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza. Il 7 ottobre, Hamas ha lanciato un attacco su larga scala contro Israele, aprendo il fuoco su militari e civili. Oltre 1.200 persone in Israele sono state uccise e altre 240 rapite. Israele ha invaso la Striscia di Gaza e ordinato il blocco completo dell'exclave palestinese, con l'obiettivo dichiarato di eliminare i combattenti di Hamas e salvare gli ostaggi. L’ufficio stampa di Hamas nella Striscia di Gaza ha dichiarato che il bilancio delle vittime a Gaza dall’inizio della guerra ha superato le 20.000 persone. Tale numero, tuttavia, non può essere confermato in modo indipendente e non fa distinzione tra civili e combattenti. Il bilancio di Hamas include anche le persone uccise dai razzi lanciati dai militanti e che sono caduti sul territorio della Striscia di Gaza. Israele, da parte sua, afferma di aver ucciso più di 8.000 membri di Hamas a Gaza. Il 24 novembre, il Qatar ha mediato un accordo tra Israele e Hamas per una tregua temporanea e lo scambio di alcuni prigionieri e ostaggi, nonché sulla consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco è stato prorogato più volte ed è scaduto il primo dicembre. (Res)