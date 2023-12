Ucraina: "New York Times", da Putin si dice segretamente pronto a un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dallo scorso settembre il presidente della Russia, Vladimir Putin, sta utilizzando canali diplomatici segreti per mostrarsi disponibile a un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina. Lo riferisce oggi il "New York Times", che cita due ex funzionari russi vicini al Cremlino e diplomatici statunitensi e internazionali a conoscenza dei messaggi inviati dagli emissari di Putin. Sebbene pubblicamente il presidente russo abbia dichiarato in diverse circostanze che gli obiettivi di guerra di Mosca non sono cambiati, privatamente il capo del Cremlino si sarebbe detto soddisfatto dai territori conquistati dalle sue forze in Ucraina e pronto a un armistizio. L'apertura sarebbe giunta dopo alcune sconfitte riportate dall'esercito russo nel nord-est dell'Ucraina e mostrerebbe, secondo il quotidiano statunitense, come l'approccio di Putin al conflitto sia segretamente improntato "all'opportunismo e all'improvvisazione". (segue) (Was)