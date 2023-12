Ucraina: "New York Times", da Putin si dice segretamente pronto a un cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Decine d'interviste con funzionari russi che lo conoscono bene e con personalità internazionali con contatti all'interno del Cremlino mostrano un leader che manovra per ridurre i rischi e che tiene tutte le opzioni aperte in una guerra che è già durata più di quanto si sarebbe aspettato", scrive il "New York Times". Gli uomini del Cremlino, afferma una delle fonti internazionali che ha avuto un incontro sul tema lo scorso autunno, dicono di essere pronti a negoziare un cessate il fuoco, mantenendo le posizioni occupate sul terreno in Ucraina. Dall'altra parte, sottolinea il quotidiano Usa, non c'è nulla che faccia pensare che i leader ucraini accettino un accordo del genere. Inoltre, le fonti russe ammettono che Putin potrebbe anche cambiare idea nel caso in cui le forze di Mosca dovessero tornare ad avanzare in Ucraina. (Was)