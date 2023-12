Sanità: Ciocchetti (Fd'I), Ssn grande conquista, adesso va rinnovato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c' è dubbio che il servizio sanitario nazionale sia stata una grande intuizione per dare attuazione a quanto previsto all'articolo 32 della Costituzione, ponendo la salute al centro dell'attenzione dei cittadini italiani. Tuttavia dobbiamo prendere atto che a distanza di tanto tempo sia necessario un rinnovamento del Ssn per adattarlo alle nuove esigenze di salute emergenti, assicurando una risposta adeguata e tempestiva alle sfide del presente e del futuro". Lo dichiara il vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera Luciano Ciocchetti. "Rimane imprescindibile l'importanza di garantire cure e terapie a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro possibilità economiche. Fd'I è pronta a contribuire attivamente al progresso e alla modernizzazione del servizio sanitario a beneficio di tutti i cittadini italiani", conclude. (Rin)