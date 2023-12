Gaza: ministero Sanità, 20.258 morti e 53.688 feriti dall’inizio della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità di Gaza, controllato dal movimento islamista palestinese Hamas, ha annunciato oggi che il bilancio delle vittime dall’inizio delle operazioni militari di Israele il 7 ottobre scorso è salito a 20.258 morti e 53.688 feriti. Lo ha riferito lo stesso dicastero in un messaggio diffuso via Telegram. Tale numero, tuttavia, non può essere confermato in modo indipendente e non fa distinzione tra civili e combattenti. Il bilancio di Hamas include anche le persone uccise dai razzi lanciati dai militanti e che sono caduti sul territorio della Striscia di Gaza. Israele, da parte sua, afferma di aver ucciso più di 8.000 membri di Hamas a Gaza. (Res)