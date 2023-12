Iran: Raisi, Stati Uniti “il più grande fattore di instabilità nel mondo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha definito gli Stati Uniti come "il più grande fattore di instabilità nel mondo", sottolineando che nonostante le affermazioni di difendere la libertà e la democrazia, gli Usa sono "responsabili dei più gravi crimini e di rappresentare la principale fonte di instabilità a livello globale". Parlando alla Conferenza internazionale di Teheran sulla Palestina, Raisi ha denunciato la “natura guerrafondaia” degli Stati Uniti, facendo riferimento a eventi specifici in Afghanistan, Iraq, Siria, Libano e altre parti del mondo. Il presidente iraniano ha sottolineato che gli eventi nella Striscia di Gaza hanno rivelato "l'ipocrisia" degli Stati Uniti, enfatizzando che la soluzione giusta per la questione palestinese dovrebbe essere determinata dal popolo palestinese, che include musulmani, cristiani ed ebrei. "Gli americani non dovrebbero pianificare il futuro di Gaza, perché il futuro di questa regione sarà determinato dal popolo e dal suo governo legale", ha detto Raisi. (Irt)