Sindacato: Filt Cgil, solidarietà a sindacalista aggredito a Crotone

- "Solidarietà e vicinanza al dirigente sindacale della Filt Cgil Calabria Mario Giorgio Cardone, Rsa presso le autolinee Romano a Crotone, vittima di un aggressione da parte di un collega". Ad esprimerla in una nota la Filt Cgil nazionale a seguito dell'episodio avvenuto ieri a Crotone presso l'autostazione, affermando che "condanniamo con fermezza ogni atto di violenza nei confronti di lavoratori anche di coloro che sono impegnati in prima linea nell'attività sindacale. Un'attività quella sindacale - dichiara la Filt - caratterizzata in particolare sui territori da un impegno quotidiano a stretto contatto con lavoratori e lavoratrici per la verifica dell'applicazione dei contratti e del rispetto delle tutele previste su temi delicati per lavoratori e utenti come la sicurezza sul lavoro. Confidiamo - afferma infine la Filt- che si faccia chiarezza su quanto accaduto a Crotone e che si ristabilisca un clima non contrassegnato da tensioni e intolleranza in nome della difesa dei diritti di tutti i lavoratori e delle lavoratrici". (Com)